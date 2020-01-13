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Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменения в статью 13 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, категорий лиц с инвалидностью вследствие войны» № 431-ІХ, который Верховная Рада приняла 20 декабря 2019. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ повышает уровень социальной защиты всех категорий участников антитеррористической операции (АТО) и лиц, принимавших участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, в частности из числа волонтеров и добровольцев, и участников боевых действий на территории других государств, которые признаны лицами с инвалидностью в результате войны.

В частности, закон предоставляет им право на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Министерства обороны Украины, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Министерства внутренних дел, других центральных органов исполнительной власти, которые, согласно закону, осуществляют руководство военными формированиями.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2021 года.
ForUm

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