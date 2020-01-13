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В Украине в результате осложнений гриппа умерла беременная женщина, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что 31-летняя женщина заболела 24 декабря. 31 декабря в связи с осожнением ей проведения кесарево сечение. Женщина умерла 3 января, по результатам лабораторных исследований подтвержден грипп типа А не субтипированный. Больная имела сопутствующее состояние: хроническое заболевание гепатитом С.

Ребенок выжил и сегодня, 13 января, из отделения реанимации его перевели в отделение для недоношенных детей.

С начала эпидсезона, с октября 2019 года, зафиксировано уже три летальных случая в результате гриппа. Ранее летальные случаи были зафиксированы 31 декабря 2019 года и 3 января 2020-го.
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