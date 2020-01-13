18-19 января, на второй Сочельник и Крещение, когда традиционно и статистически приходят крепкие морозы, ожидается похолодание, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Речь не идет о сильных морозах, однако снижение температуры воздуха от +6 градусов до нуля, а ночью до 1-5 градусов будет», - написала она в Facebook.

Завтра, на Василия, в Украине - без осадков, так как антициклон Christian приведет преимущественно сухую погоду. Разве что на Черниговщине и Сумщине возможен небольшой дождь и мокрый снег.

Температура воздуха в Украине во вторник в течение дня составит + 1 + 7 градусов.

Ветер предполагается юго-западный, слабый или умеренный.

В Киеве Новый год будет теплым, ближайшей ночью около нуля, завтра днем ​​до + 3 + 4 градусов. Без осадков.