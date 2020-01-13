также в разделеОбщество
13 января. Картина дня 20
Муж Окуевой прокомментировал задержание подозреваемых в покушении 16
Труба увидел в открытии дела против него «руку Порошенко» 14
Спикер президента Ирана: Роугани не знал, что самолет МАУ сбили военные 19
В Днипре чиновники украли на ремонте детсадов и школ 25 миллионов 13
С 16 января вся реклама должна быть на украинском 34
Украинцы отмечают Щедрый вечер 20
Руководство Минкульта выписало себе зарплаты на более чем 2 миллиона 44
Главы МИД стран, чьи граждане погибли в катастрофе PS752, встретятся в Лондоне 43
Семья Сенцова переехала из Крыма в Киев 47
Подозреваемого в покушении на Осмаева передали России во время обмена 40
Подозреваемый в деле об убийстве Окуевой не признает вину 43
Онищенко до сих пор находится под стражей в Германии 16
Вероятного организатора убийства Окуевой подозревают в причастности еще к двум убийствам 58
СБУ установила лиц, которые слали угрозы генконсульству Польши во Львове 49
Разумков призвал комитеты Рады обсудить сбитие PS752 15
Против Трубы завели дело 44
Офис генпрокурора засекретил экстрадицию Онищенко 67

18-19 января, на второй Сочельник и Крещение, когда традиционно и статистически приходят крепкие морозы, ожидается похолодание, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Речь не идет о сильных морозах, однако снижение температуры воздуха от +6 градусов до нуля, а ночью до 1-5 градусов будет», - написала она в Facebook.

Завтра, на Василия, в Украине - без осадков, так как антициклон Christian приведет преимущественно сухую погоду. Разве что на Черниговщине и Сумщине возможен небольшой дождь и мокрый снег.

Температура воздуха в Украине во вторник в течение дня составит + 1 + 7 градусов.

Ветер предполагается юго-западный, слабый или умеренный.

В Киеве Новый год будет теплым, ближайшей ночью около нуля, завтра днем ​​до + 3 + 4 градусов. Без осадков.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1999 грн.
26
Теги