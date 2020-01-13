Сегодня, 13 января, в Украине празднуют Щедрый вечер или Маланку.

Праздничный вечер получил такое название в связи с обилием блюд, которые готовят для этого ужина. По церковному календарю в этот день почитают преподобную Маланию Римлянку.

Основной едой в этот вечер являются сытные блюда — колбасы, вареники, пироги. Главный атрибут Щедрого вечера– кутья. Она традиционно готовится из пшеницы с добавлением меда, орехов, мака. Также на столе обязательно должна быть свинина — подавали запеченную голову или целого поросенка. Также на столе стояли домашние колбасы, буженина или холодец. На некоторые виды продуктов был запрет, например, подавать в этот день рыбу было плохой приметой — иначе «из дома могло уплыть счастье».

Вечером и до полуночи щедровальники обходят дома. По давней традиции, новогодние обходы посевающих, как и рождественских колядников, происходят после заката Солнца, то есть тогда, когда владычествует всякая нечистая сила. Девочки-подростки в одиночку или вместе оббегают соседей, чтобы пощедровать.

На Меланки ходят и группы парней. Это называется «водить Меланку». Ребята в масках выражают добрые пожелания, веселят песнями, танцами, шутливыми сценками. Один из них, обычно, переодет в женский наряд и его называют Меланкой.

По давнему обычаю переодетые, закончив ритуальный обход, утром идут на перекреток сжигать «Дидуха» - снопы соломы, стовшие от Святого вечера до Нового года.

А на следующий день идут посевать зерном.

Первый посевающий на Новый год приносит в дом счастье. По народным верованиям считалось важным, кто будет в доме первый гость в новом году. Добрым признаком было, если первым гостем оказался парень из уважаемой многодетной семьи с хорошим хозяйством. Хуже, если первым гостем будет девушка или женщина детородного возраста. И совсем несчастьем считалось, если первым гостем окажется вдова, старая дева, старик или калека. Поэтому девушки как правило не посевают, а если и принимают участие - то в дом или не заходят или заходят после ребят.

С щедрой кутьёй связано много бытовых обрядов. Так, чтобы уладить какой-то конфликт, соседи шли друг к другу мириться, чтобы «Новый год встретить в мире и согласию». Ребята, которые перед этим «получили тыквы» (отказ), во второй раз посылали сватов с надеждой на согласие.

Вечером в этот день девушки гадают.