также в разделеМир
НАТО отреагирует на размещение Россией крылатых ракет 852
Премьер Польши пообещал бороться за историческую правду после заявлений Путина 45
В РФ уверяют, что смогут достроить «Северный поток-2» 48
В США готовы к переговорам с Ираном 21
В Ираке обстреляли авиабазу с американскими военными 29
В Канаде ошибочно разослали предупреждение о чрезвычайной ситуации 32
На Филиппинах проснулся вулкан: эвакуируют тысячи людей 127
Трамп призвал Иран не убивать протестующих 136
В Германии эвакуировали 14 тыс. человек из-за бомбы времен Второй мировой войны 65
В США в результате торнадо погибли по меньшей мере 11 человек 18
Парламент Ирана выразил поддержку Корпусу стражей Исламской революции 33
МИД Ирландии: После Brexit ЕС не будет спешить с торговой сделкой с Британией 14
Причины пожаров в Австралии будет расследовать Королевская комиссия 16
В Иране рассказали, от чего будет зависеть размер компенсаций семьям погибших 70
В Австралии из воздуха сбросили еду для пострадавших от пожаров животных 26
Мальта избрала нового премьера 21
Экс-глава Renault признал незаконность своего побега из Японии 16
Глава МИД Израиля отложил визит в Арабские Эмираты 19

Правительство Австралии выделит $50 млн на восстановление дикой природы после масштабных лесных пожаров.

Об этом написала министр охраны окружающей среды Австралии Сюзанна Лей в Instagram, сообщает Укринформ.

«Сегодня я объявила о выделении $50 млн в качестве чрезвычайной меры по восстановлению дикой природы и среды обитания диких животных, а также для поддержки немедленной работы по охране дикой природы ученых, экологов, общин и землеустройств для планирования долгосрочных мер относительно защиты и восстановления», - заявила она.

Напомним, в Австралии с сентября 2019 года продолжаются масштабные лесные пожары. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 24 человека, разрушено около 1500 домов и выгорело 5,2 млн гектаров земли. Особенно от пожаров страдают животные. В частности, в результате лесных пожаров в Австралии уже погибло более миллиарда животных.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1699 грн.
12
Теги