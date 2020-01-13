также в разделеОбщество
С 16 января вся реклама должна быть на украинском 10
Украинцы отмечают Щедрый вечер 17
Руководство Минкульта выписало себе зарплаты на более чем 2 миллиона 18
Главы МИД стран, чьи граждане погибли в катастрофе PS752, встретятся в Лондоне 14
Семья Сенцова переехала из Крыма в Киев 30
Подозреваемого в покушении на Осмаева передали России во время обмена 16
Подозреваемый в деле об убийстве Окуевой не признает вину 16
Онищенко до сих пор находится под стражей в Германии 13
Вероятного организатора убийства Окуевой подозревают в причастности еще к двум убийствам 31
Разумков призвал комитеты Рады обсудить сбитие PS752 15
Против Трубы завели дело 43
Офис генпрокурора засекретил экстрадицию Онищенко 65
Полицейского, который был свидетелем убийства мужчины в Каховке, уволили 51
Судьи 20 стран протестуют в Польше против судебной реформы, проводимой теми же экспертами, что и в Украине 79
Аваков заявил, что задержанный по убийству Окуевой входил в «группу киллеров» из семи человек 23
Задержаны подозреваемые в убийстве Амины Окуевой 87
Бот для Telegram помог заблокировать более 200 «наркомагазинов» 17
Прокуратура предотвратила хищение почти 20 млн грн Фастовским горсоветом 22

Служба безопасности Украины установила лиц, которые по электронной почте присылали угрозы генконсульству Польши во Львове от имени местных журналистов, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что угрозы осуществляли двое львовян, которые занимаются противоправным изготовлением польских документов для граждан Украины. Они оформляли заказчикам «Карту поляка» на основании фальшивых справок об участии граждан Украины в деятельности организаций польского национального меньшинства. После обнародования в местных СМИ материалов, уличающих незаконный механизм, злоумышленники решили отомстить журналисту. Они зарегистрировали электронный ящик, с которой в генконсульство и в польскую общину Львова начали поступать угрозы якобы от имени автора журналистских расследований.

В ходе обысков, проведенных в доме фигурантов дела, правоохранители обнаружили ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты и более 30 тыс. евро. В ноутбуке злоумышленников сотрудники Службы обнаружили доказательства, что именно на нем готовили и направляли письмо от имени журналиста с угрозами в адрес польского генконсульства. На ПК хранились и новые письма с угрозами, в частности, непосредственно консулу Республики Польша во Львове.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех лиц, причастных к противоправной деятельности по ч. 2 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Обыски проводились совместно со следователями ГУ ЧП под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры №1.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1699 грн.
22
Теги