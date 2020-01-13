Сегодня, 3 января, в Подольске Одесской области задымился вагон грузового поезда, в котором находилось 50 тонн серы, сообщает пресс-служба ГосЧС.



В 9:45 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в городе Подольск (станция «Подольск»), идет дым из вагона грузового поезда.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что в результате взаимодействия с влагой, которая попала во время движения поезда, произошло задымление мешков с сырой серой. Вагон отбуксирован на рампу (тупик), на расстояние 500 м от станции.

Специалисты ГосЧС в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения разгрузили мешки, которые выделяли дым, общим весом 50 тонн.

В 10:10 задымление локализовано и в 10:50 ликвидировано.