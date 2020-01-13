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В Свято-Успенской Почаевской лавре в Успенском соборе 12 января Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, во время богослужения была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

«Спаситель пришел в мир, стал человеком – таким, как каждый из нас, для того, чтобы человека сделать чадом Божиим, чистым и непорочным. И мы сегодня благодарим Спасителя за то, что Он приклонил Небо к земле, за то, что Он пришел на землю, и за то, что Он взял на Себя нашу человеческую плоть, природу, освятил, очистил и спас ее. Пусть Спаситель, Который совершил подвиг нашего спасения, помогает нам проводить свою земную жизнь так, чтобы она завершилась вечным спасением на Небе во Христе Иисусе Господе нашем, Которому от нас слава, честь и поклонение ныне и во веки веков», - сказал Митрополит Онуфрий.

Предстоятелю сослужили представители епископата и духовенство. В конце богослужения священнослужители совершили чин славления перед иконой Рождества Христова.

Накануне Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил вечернее богослужение в этом же храме. 
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