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Австралийская национальная служба парков и дикой природы организовала доставку еды для животных, живущих в труднодоступных местах и зонах, пострадавших от масштабных лесных пожаров.

Об этом сообщил министр энергетики и окружающей среды штата, который больше всего пострадал от пожаров, Новый Южный Уэльс Мэтт Кин.

Он назвал эту акцию «Операцией скалистого кенгуру», в честь животных, которые первыми получили доставки продовольствия.

Для того, чтобы накормить животных, на вертолеты загрузили тысячи килограммов овощей, в основном морковь и батат. Австралийские службы сбрасывали продукты из воздуха.

По данным эколога Сиднейского университета Криса Дикмэн, вследствие кустарниковых пожаров, которые продолжаются на территории Австралии с осени 2019 года, могли погибнуть более миллиарда животных.
ForUm

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