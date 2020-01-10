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США ввели новые санкции в отношении экспорта металла в Иран и против восьмерых иранских чиновников после обстрелов американских военных баз в Иране, сообщает hromadske со ссылкой на CNBC.

Речь идет о санкциях в отношении 17 компаний, которые занимаются добычей и экспортом иранского металла, и в отношении восьмерых иранских чиновников, в том числе главы Совета национальной безопасности страны и заместителя командующего вооруженных сил.

По словам главы министерства финансов США Стивена Мнучина, санкции направлены против лиц, которые участвовали и способствовали ракетным ударам Ирана по военным объектам США в ночь на 8 января.

Однако, по словам Мнучина, часть из существующих санкций будет временно снята, чтобы позволить специалистам из США и других стран участвовать в расследовании крушения самолета Boeing-737-800 компании «Международные авиалинии Украины», которая произошла 8 января.

Как сообщалось, в ночь на 3 января командующий спецсилами «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Они на момент гибели находились в автомобилях.

Удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ранее он пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.

В ночь на 8 января две военные базы в Ираке, где расквартированы силы США и их союзников, подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана. Тегеран заявил, что это месть за убийство генерала Сулеймани.

8 января Трамп заявил, что США немедленно введут новые экономические санкции против Ирана. 
ForUm

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