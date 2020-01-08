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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отмечает, что США немедленно введут новые экономические санкции против Ирана. Об этом Трамп сказал на брифинге в Вашингтоне, который транслировался на сайте Белого дома, сообщает УНИАН.

Президент США подчеркнул, что иранского генерала и главу спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани надо было ликвидировать уже давно.

«Благодаря устранению Сулеймани мы посылаем мощный сигнал террористам: если вы цените вашу собственную жизнь, вы не будете угрожать жизни наших граждан. Поскольку мы продолжаем оценивать варианты в ответ на иранскую агрессию, Соединенные Штаты немедленно введут дополнительные карательные экономические санкции в отношении иранского режима», - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что эти мощные санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение.

Как сообщалось, в ночь на 3 января командующий спецсилами «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Они на момент гибели находились в автомобилях.

Удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ранее он пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.

В ночь на 8 января две военные базы в Ираке, где расквартированы силы США и их союзников, подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана. Тегеран заявил, что это месть за убийство генерала Сулеймани.
ForUm

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