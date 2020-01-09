На Харьковщине сотрудники полиции спасли ребенка от попытки самоубийства. Своим поступком 11-летний мальчик хотел привлечь внимание матери, которая в 2017 году была лишена родительских прав, сообщает пресс-служба облглавка.

8 января в Волчанский отдел полиции поступило сообщение от 31-летнего местного жителя о том, что на крыше девятиэтажки стоит мальчик.

По адресу немедленно выехали сотрудники полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и скорая медицинская помощь. Как выяснилось, на крыше дома находился мальчик и высказывал намерения прыгнуть вниз.

Благодаря срочным действиям правоохранители спасли ребенка и передали в районную службу по делам детей.

В отношении родителей составлен административный протокол по ч. 2 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.