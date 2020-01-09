также в разделеПроисшествия
В Кривом Роге легковушка насмерть сбила двух женщин 19
На Львовщине микроавтобус столкнулся с фурой, погибли 3 человека 10
Данилов: Рассматривается версия поражения «Боинга» ракетой ЗРК «Тор» 80
Украина проверит, не были ли нарушены нормы безопасности на борту PS752 23
В Украине от осложнений гриппа умерла женщина 25
Иранские следователи: Украинский самолет загорелся еще в воздухе 62
В Борисполе чиновницу подстрелили из арбалета 209
Боевики 5 раз нарушили режим тишины, ранены 3 военных 14
Украинские специалисты прибыли в Иран 40
Жертвами катастрофы PS752 стали 25 несовершеннолетних 36
США готовы помочь Украине в связи с крушением самолета в Иране 58
В Boeing прокомментировали авиакатастрофу украинского самолета 147
Президент Ирана прокомментировал катастрофу украинского самолета 93
В Иране заявили, что пилот самолета МАУ не имел связи с диспетчером 68
Закарпатец на дискотеке облил латвийца бензином и поджег его 42
Зеленский: Наш приоритет - установление ответственных за катастрофу PS752 42
Черные ящики с PS752 расшифруют в Иране 35
Украина отправит в Иран поисково-спасательную группу 44

На Харьковщине сотрудники полиции спасли ребенка от попытки самоубийства. Своим поступком 11-летний мальчик хотел привлечь внимание матери, которая в 2017 году была лишена родительских прав, сообщает пресс-служба облглавка.

8 января в Волчанский отдел полиции поступило сообщение от 31-летнего местного жителя о том, что на крыше девятиэтажки стоит мальчик.

По адресу немедленно выехали сотрудники полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и скорая медицинская помощь. Как выяснилось, на крыше дома находился мальчик и высказывал намерения прыгнуть вниз.

Благодаря срочным действиям правоохранители спасли ребенка и передали в районную службу по делам детей.

В отношении родителей составлен административный протокол по ч. 2 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
5999 грн.
14
Теги