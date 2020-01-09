Катастрофа регулярного рейса МАУ – ключевого транзитного авиаперевозчика Украины – и для отрасли, и для компании станет значительным испытанием

В среду, 8 января, ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) после вылета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Воздушное судно исчезло с радаров всего через несколько минут после вылета. Очевидцы зафиксировали пожар на борту и падение лайнера близ иранского города Парандий с высоты около 2,4 км. По предварительным данным, на борту самолета рейса PS752 «Тегеран-Киев» было 176 пассажиров и 9 членов украинского экипажа. По данным МИД, среди пассажиров было двое украинцев. А также 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, а также по трое граждан ФРГ и Великобритании. Все они погибли ...

Украина в трауре

Отечественная авиационная отрасль понесла невосполнимую утрату - впервые за время Независимости разбился пассажирский борт старейшей украинской авиакомпании Украины МАУ, выполнявший международный регулярный рейс. Причем борт был почти новенький!

«Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 года производства, был получен авиакомпанией непосредственно с завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года», - сообщил на срочном брифинге в международном аэропорту «Борисполь» генеральный директор МАУ Евгений Дыхне.

«В тесном сотрудничестве с авиационными властями авиакомпания МАУ делает все возможное для выяснения причин авиационного происшествия. Параллельно авиакомпания связывается с родственниками пассажиров, оказывая посильную помощь в сложившейся ситуации. Будет проведено тщательное расследование происшествия с привлечением авиационных властей Украины, Ирана, представителей компании-производителя Boeing, авиакомпании, а также Национального бюро расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Украине (НБРГА). Авиакомпания будет информировать о ходе расследования и причинах трагического происшествия сразу после их выяснения», - едва сдерживая эмоции, смог прокомментировать трагическое событие Евгений Дыхне.

В то же время МАУ приостановила выполнение собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок.

Между тем, в компании Boeing заявили о готовности предоставить всю необходимую помощь в связи с авиакатастрофой в Иране самолета «Международных авиалиний Украины» ее производства. «Это трагическое событие, мы искренне соболезнуем экипажу, пассажирам и их семьям. Мы держим связь с авиакомпанией и поддерживаем ее в это непростое время. Мы готовы помочь любым способом», - говорится в официальном сообщении компании. Ранее в компании Boeing заявляли, что «следят за новостями из Ирана и занимаются сбором информации».

Не найти виновных, а установить причину - чтобы сделать выводы

Как прокомментировал партнер юридической фирмы Анте Андрей Гук, Иран - член Международной организации гражданской авиации (ИКАО), поэтому, согласно приложению 13 к Чикагской конвенции, как страна, на территории которой произошла катастрофа, Иран обязан организовать расследование авиационного инцидента. Расследование должно проводиться комиссией, образованной Организацией гражданской авиации Исламской республики Иран, в состав которой должны входить представители производителя самолета (Boeing), эксплуатанта (МАУ), страны эксплуатанта (представители Госавиаслужбы Украины, НБРГА) и другие необходимые эксперты и участники. Так, Украинское Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами уже сообщило о создании комиссии для участия в расследовании.

«Расследование авиационного происшествия в Иране будет происходить по стандартным процедурам ИКАО и должно быть независимым. Крайне маловероятны манипуляции. Необеспечение независимого и надлежащего расследования было бы серьезным нарушением со стороны Исламской республики Иран, которое может иметь негативные последствия для международного воздушного сообщения этого государства. По результатам последнего аудита ИКАО Ирана в 2018 году - степень соответствия расследования инцидентов - выше среднего в мире и составляет 84,44%. Это выше, чем аналогичный показатель Украины», - отметил эксперт.

По словам Андрея Гука, как правило, в первые месяцы работы комиссии по расследованию публикуется предварительный отчет, который стоит дождаться, избегая любых домыслов. «Целью расследования авиационных происшествий и инцидентов в соответствии с приложением 13 к Чикагской конвенции является не установление виновных, а установление причины катастрофы и выработка рекомендаций для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Уголовные расследования могут проводиться отдельно, как в Иране, так и в Украине и будут иметь целью поиск виновных и наличия или отсутствия состава уголовного преступления», - пояснил юрист.

К сожалению, деньги людей не вернут

Что касается компенсаций, то в случае авиационного происшествия, повлекшего гибель пассажиров, перевозчик, если это предусмотрено национальным законодательством, немедленно проводит предварительные выплаты физическому лицу или лицам, имеющим право требовать компенсацию, для удовлетворения неотложных экономических потребностей таких лиц.

«Такие предварительные выплаты не означают признания ответственности и могут быть отнесены к следующим выплат перевозчиком компенсации за причиненный ущерб (статья 28 Конвенции об унификации некоторых правил международных воздушных перевозок 1999 года - Монреальская конвенция). Согласно отечественным правилам воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа (Приказ Государственной авиационной службы Украины 26 ноября 2018 г. №1239), авиаперевозчик должен немедленно, но не позднее чем в течение 15 дней после идентификации физического лица, имеющего право на получение компенсации, осуществить авансовый платеж, который не должен быть меньше, чем 16 тысяч СПЗ (специальные права заимствования, платежная единица МВФ) за исключением легких телесных повреждений. На сегодня это 525 760 грн. Как правило, такие выплаты покрываются страховой компанией», - разъяснил Андрей Гук.

До выяснения причин катастрофы как перевозчик, так и Госавиаслужба Украины и другие страны могут установить для своих авиакомпаний ограничения по полетам в Иран. Например, FAA США еще в июне 2019 года ограничило свои авиакомпании в полетах над иранским воздушным пространством и пространством Персидского залива ниже 8 км в связи с атакой на американский дрон. Сейчас сообщают, что ночью FAA запретило полеты своим авиаперевозчикам в этом воздушном пространстве в связи с возможными «ошибками в расчетах и ​​идентификации».

«До результатов расследования любые предположения на этот счет или о какой-либо вине авиакомпании являются непрофессиональными и неверными. То же касается наличия или отсутствия оснований для ограничения рейсов в Иран. В составе экипажа был пилот-инструктор и другие опытные пилоты. Самолет прошел проверку 6 января», - подчеркнул юрист.

Однако, при отсутствии пока официальных выводов о причинах катастрофы самолета на взлете с тегеранского аэропорта, в сети обсуждается множество версий, которые подпитываются обстановкой в ​​Иране, проблемами Боингов и популярностью МАУ в Украине.

Украинский авиатранзит под угрозой?

Тот факт, что подавляющее большинство пассажиров самолета были иностранцами, наводит на мысль, что они летели через Украину транзитом. В соцсетях пишут, что большая часть погибших - студенты из Канады. Мол, они использовали Международные украинские авиалинии ввиду низкой цены, возвращаясь на учебу после рождественских каникул. Однако канадские СМИ этого пока не подтверждают.

«На борту было мало украинцев, поскольку подавляющее большинство пассажиров этого рейса планировали из аэропорта Борисполь лететь в других направлениях. Рейс прибывал в Борисполь в нашу утреннюю волну и фактически «стыковался» с большинством европейских рейсов авиакомпании МАУ», - подтвердил на брифинге Евгений Дыхне.

Как известно, МАУ формирует в аэропорту «Борисполь», где она базируется, основной трансферный пассажиропоток через Украину, обеспечивая довольно неплохую международную «карту» полетов. На сегодня, трансферные пассажиры - это около 30% всего пассажиропотока аэропорта Борисполь, и 60% из этого потока обеспечивает МАУ. Поэтому вопрос, как повлияет катастрофа на саму авиакомпанию и на желания или опасения летать через Украину не так уж и безоснователен.

«Отпугнет ли эта катастрофа транзитных пассажиров или нет - будет зависеть от результатов расследования, - отметил в комментарии Укринформу директор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий. - Через несколько месяцев мы получим ответ на вопрос «а что же случилось?», И только тогда можно понимать, как этот трагический инцидент повлияет на репутацию и привлекательность авиакомпании. Хочется верить, что на объемы перевозок трагедия все же не повлияет».

Хотя для компании есть определенный риск и не выжить после такого трагического события. МАУ третий год подряд работает в убыток - в 2017 году он составил $20 млн, в 2018-м - $100 млн. Сейчас ситуация несколько лучше, авиакомпания ищет способ минимизировать выход из экономического кризиса, в том числе и обращалась за помощью к государству. А потеря нового самолета - это удар для нее, и потери не только имиджевые, но и операционные. Но поскольку компания старая, большая, с высокопрофессиональным персоналом, и в ее истории такое впервые, то есть надежда, что она справится с вызовами. От этого будет зависеть и судьба авиационного хаба в Борисполе.

«Если говорить о МАУ, то у нее, по последним данным, около половины пассажиропотока трансферные. Хотя на сегодняшний день у «Борисполя» есть и другие базовые компании, но они не развивают транзитную модель. Поэтому успех транзитного хаба в Украине прежде всего зависит от МАУ», - также убежден Богдан Долинце, руководитель комитета авиационного транспорта ГО «Всеукраинский центр реформ транспортной инфраструктуры». И поскольку о приостановке всех полетов авиакомпании пока речь не идет, то особых рисков для компании, с точки зрения развития и развития хабов модели в Борисполе, он не видит: «Маркер каких-то негативных процессов, которые бы говорили не в пользу развития компании, на сегодняшний день не замечен».

По мнению эксперта, пока не завершится расследование, не надо ожидать существенных последствий для отечественной авиационной отрасли. «Безопасность полетов обеспечивается не только авиакомпанией, но и различными органами стран, куда она летает. Если в компании все процедуры соответствуют необходимой безопасности полета, то непосредственно страна, где авиакомпания получила лицензию, и страна, куда она летает, подтверждает право выполнять такие полеты, гарантируя, что уровень безопасности пассажиров на должном уровне. А трагические совпадения и ошибки никто никогда не может предсказать», – резюмирует Богдан Долинце.