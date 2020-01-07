также в разделеПолитика
Ельченко официально возглавил посольство Украины в США 24
Помпео обсудил по телефону с Зеленским свой визит в Украину 20
Киба: В 2019 году изменилась расстановка сил среди украинских олигархов 164
Зеленский встретился с еще одним оманским чиновником 46
Медведчук: Для снижения тарифов на ЖКУ реально ничего не сделано 25
Офис президента подтвердил, что Зеленский отправился в Оман 108
Организаторы отменили выступление Хакамады в Киеве 40
Куракин: Только Медведчуку удавалось возвращать людей без всяких «нормандских саммитов» 20
Правденко: Действия Медведчука приведут к реальным результатам во благо Украины 28
Французское СМИ: Медведчук – один из немногих политиков, которые могут приблизить завершение конфликта в Украине 104
Украинцы обсуждают новогоднее поздравление Зеленского 217
«Прямой» и «5 канал» показали поздравления Порошенко вместо Зеленского 363
В Украине перестала действовать депутатская неприкосновенность 128
Европейские СМИ: Предложенный Медведчуком межпарламентский диалог в «нормандском формате» принесет мир в Украину 99
Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом, обменом и газовым контрактом 145
Зеленский: Контракт на транзит газа подписан на 5 лет 25
Украина пока не будет подавать новые иски против РФ в ЕСПЧ 44
Макрон и Меркель прокомментировали обмен пленными 21

Во вторник, 7 января, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео.

Как сообщила пресс-служба главы государства, во время беседы стороны, в частности, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

«Президент Украины выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе, если силы США и коалиции преждевременно покинут страну», — говорится в сообщении.

 

При этом Помпео и Зеленский согласились, что дальнейшие агрессивные шаги могут стать угрозой для стабильности в регионе и глобальной безопасности.

Как сообщалось, в ночь на 3 января командующий спецсилами «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Они на момент гибели находились в автомобилях.

Удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ранее он пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.

31 декабря в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства США в Ираке, разгромив помещение пропускного пункта, разбив камеры наблюдения и окна.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1999 грн.
9
Теги