Во вторник, 7 января, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео.

Как сообщила пресс-служба главы государства, во время беседы стороны, в частности, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

«Президент Украины выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе, если силы США и коалиции преждевременно покинут страну», — говорится в сообщении.

При этом Помпео и Зеленский согласились, что дальнейшие агрессивные шаги могут стать угрозой для стабильности в регионе и глобальной безопасности.

Как сообщалось, в ночь на 3 января командующий спецсилами «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Они на момент гибели находились в автомобилях.

Удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ранее он пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.

31 декабря в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства США в Ираке, разгромив помещение пропускного пункта, разбив камеры наблюдения и окна.