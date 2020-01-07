Об этом говорится в обновленном индексе паспортов, который опубликовала компания Henley & Partners.

Отмечается, что за год Украина получила безвизовый режим с Бахрейном и Саудовской Аравией, но одновременно потеряла его с Бенином и Джибути. Общее количество стран, которые без визы (или с визой по прибытию) могут посещать граждане Украины, осталось 128.

Первое место в рейтинге неизменно занимает Япония — ее граждане могут посещать без виз 191 страну. В топ-3 также попали Сингапур и Южная Корея, которая разделила с Германией место в рейтинге.