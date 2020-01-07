Администрация США начала разрабатывать возможные санкции против Ирака, однако среди чиновников нет единого мнения на этот счет. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на трех американских чиновников.

По словам источников издания, главная роль в случае введения санкций будет принадлежать Минфину США и Белому дому. Однако переговоры о возможных ограничениях против Ирака были предварительными и окончательного решения по ним не принято. Как сообщил один из собеседников, США планируют немного выждать, чтобы узнать, выполнит ли Ирак угрозу вывести американские войска со своей территории.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил Багдаду санкциями после решения иракского парламента, потребовавшего вывести с территории страны американские войска.