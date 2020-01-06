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Президент США Дональд Трамп пригрозил Багдаду санкциями после решения иракского парламента, потребовавшего вывести с территории страны американские войска.

По его словам, за это Багдаду могут грозить жесткие санкции, сообщает УНИАН.

«У нас там очень дорогая авиабаза. Ее строительство обошлось в миллиарды долларов, еще задолго до меня. Мы не уйдем, если только они не расплатятся с нами», - сказал Трамп.

Президент США добавил, что если Ирак попросит американских военных уйти, и сделает это не очень дружелюбно, «мы введем против них такие санкции, каких они не видели никогда в жизни. Санкции против Ирана покажутся им очень мягкими».

Напомним, 5 января парламент Ирака принял резолюцию, в которой попросил правительство отменить просьбу к США о помощи стране.

Как сообщалось, в ночь на 3 января командующий спецсилами «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Они на момент гибели находились в автомобилях.

Удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ранее он пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.

31 декабря в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства США в Ираке, разгромив помещение пропускного пункта, разбив камеры наблюдения и окна.

 
ForUm

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