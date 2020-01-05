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Белый дом не получил согласия Конгресса перед ликвидацией иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке, как того требует закон.

Об этом сообщает The New York Times.

Закон О военных полномочиях от 1973 требует от администрации президента сообщать Конгресс в течение 48 часов о привлечении вооруженных сил к военным действиям.

Ряд демократов раскритиковали Трампа за то, что он не получил предварительного согласия Конгресса на атаку против иранского генерала. Они, в частности, обеспокоены тем, что действия президента могут привести к войне с Ираном.

Конгресс требует от Белого дома объяснений, на каких основаниях было совершено нападение.

Как сообщалось, в ночь на 3 января командующий спецсилами «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Они на момент гибели находились в автомобилях.

Удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ранее он пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.

31 декабря в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства США в Ираке, разгромив помещение пропускного пункта, разбив камеры наблюдения и окна.
ForUm

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