Российский политик, бизнес-тренер Ирина Хакамада, которая после оккупации Крыма называла президента РФ Владимира Путина «победителем», не выступит на DreamBIG Forum в Киеве.

Об этом сообщили организаторы мероприятия Taryan Group.

«Мы хотим извиниться перед нашими гостями за то, что один из запланированных спикеров — бизнес-тренер Ирина Хакамада — не выступит на DreamBIG Forum. Несмотря на то, что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления», — сказано в заявлении.

Организаторы объяснили отмену выступления тем, что есть вещи, которые «являются важными и незыблемыми, и позиция по ним не может быть двусмысленной».

В Taryan Group подчеркнули, что «пригласили спикеров из разных уголков мира, чтобы они поделились своим жизненным опытом и своими ценностями».

«Но так вышло, что некоторые из этих ценностей, на поверку, не соответствуют нашим. И узнали мы об этом позже, чем хотелось бы», — сказано в заявлении.