Председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что президент Владимир Зеленский не влиял на решение пограничной службы по пропуску лиц на территорию страны.

Об этом он заявил на своем Facebook.

По его словам, Dr. Alban пересек украинскую границу в соответствии с действующим законодательством.

«При этом подчеркиваю - вопрос пограничного контроля относятся исключительно к компетенции Государственной пограничной службы Украины, никак на решение охранников границы по пропуску ли пропуска лиц не влияет никто, в том числе и президент Украины», - добавил Дайнеко.

Он подчеркнул, что отказать иностранцам в пересечении границы можно через поручения правоохранительных органов. Если такого не было - личность пропускают в Украину.

Ранее шведский певец Dr. Alban, который выступал в оккупированном Россией Крыму, заявил, что приехал в Украину при поддержке президента Владимира Зеленского.