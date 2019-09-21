Госпогранслужба намерена внедрить американскую модель охраны на одном из участков границы, сообщил глава службы Сергей Дейнеко в Facebook.
«На одном из участков продолжим апробировать новую модель охраны границы, и в этом нам помогут именно представители погранично-таможенной службы США», - написал Дейнеко.
В чем именно заключается такая американская модель, Дейнеко не уточнил.
В то же время он сообщил, что сейчас находится в штате Техас и изучает особенности погранично-таможенной службы на границе с Мексикой.
Он также поблагодарил коллег из США за поддержку развития пограничного ведомства Украины.
Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
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