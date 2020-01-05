Об этом говорится в отчете Bellingcat. «Необъявленная война Путина. Российские артиллерийские удары по территории Украины летом 2014 года».

Отмечается, что обстрелы украинских позиций с территории России начались после того, как украинские военные в июня 2014 года начали наступление, чтобы восстановить контроль над городами, которые захватили боевики.

В Bellingcat насчитали 408 объектов, по которым вели огонь через границу со стороны России. 127 из них расположены в пределах трехкилометровой пограничной зоны.

Учитывая общее количество воронок, российские военные выпустили тысячи снарядов в течении лета 2014 года, отмечают расследователи.

В Bellingcat изучали приграничную полосу на территории Украины шириной в 22 км (на такое расстояние ударяет 122-мм гаубица 2А18) в Донецкой и Луганской областях. На территории России расследователи изучали всю территории Ростовской области из-за границы той местности, которую изучали в Украине. Аналитики искали места обстрелов и огневые позиции вручную, используя Google Earth, снимки со спутника.

«Недостаток имеющихся в открытом доступе спутниковых снимков и жесткие критерии классификации, используемые в отчете, означают, что эти цифры являются нижней границей оценки настоящего количества атак. Вполне вероятно, что атак было гораздо больше, чем 149», — заявляют расследователи.