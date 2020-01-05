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США начали переброску в Кувейт военнослужащих в связи с убийством Сулеймани и последующими угрозами Ирана.

Как сообщает AP, в субботу, 4 января, США направили в Кувейт 3,5 тысячи военных из состава 82-й воздушно-десантной дивизии.

Отмечается, что в течение нескольких дней они присоединятся к еще 700 солдатам, которые были отправлены ранее на этой неделе.

Как пишет агентство, наращивание военного присутствия США в регионе отражает опасения Вашингтона относительно вероятных действий Ирана в ответ на ликвидацию Сулеймани.

О том, что Пентагон одобрил отправку дополнительных войск на Ближний Восток, стало известно 3 января. Как отмечал CNBC News, военные разместятся, в частности, в Кувейте и Ираке.

При этом в Пентагоне уточнили, что переброска войск происходит в рамках ранее объявленного ведомством плана по усилению защиты американского посольства в Багдаде.

Как сообщалось, в ночь на 3 января командующий спецсилами «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Они на момент гибели находились в автомобилях.

Удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ранее он пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.

31 декабря в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства США в Ираке, разгромив помещение пропускного пункта, разбив камеры наблюдения и окна.
ForUm

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