Через несколько часов после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в США перестал работать сайт Selective Service System, где должны регистрироваться все американцы в возрасте 18-25 лет, которые подлежат призыву в случае объявления мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба самой Службы воинского учета.

Там уточнили, что сайт перестал работать из-за «массового потока дезинформации», что повлекло большое давление на трафик.

Эти проблемы начались после убийства американцами генерала Сулеймани и угроз отомстить со стороны Ирана.

Как отмечает CNN, в этот период популярным хэштегом в Twitter стал #WorldWarIII (Третья мировая война).

Представители Selective Service System обещают починить сайт в течении суток, на момент публикации новости он еще не работал.

Обязательный призыв в армию в последний раз объявлялся в США еще во время войны во Вьетнаме (1955-1975 гг.). В службе напомнили, что призыв не может начаться в Америке сразу — для этого в случае чрезвычайной ситуации Конгресс должен принять соответствующий закон, а президент — подписать его.

Обязательный призыв в США отменили в 1973 году, однако каждый гражданин по достижению 18 лет должен зарегистрироваться в системе Selective Service System — в случае мобилизации именно на этом сайте американцы могут узнать, попали ли они под призыв.

Как сообщалось, в ночь на 3 января командующий спецсилами «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Они на момент гибели находились в автомобилях.

Удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ранее он пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.

31 декабря в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства США в Ираке, разгромив помещение пропускного пункта, разбив камеры наблюдения и окна.