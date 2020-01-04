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3 января, в рамках межправительственного соглашения между Украиной и Францией, в Украину прибыли два одномоторных вертолета H125 французской компании Airbus Helicopter.

Технику будет использовать Государственная пограничная служба Украины, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

«Н125 будет выполнять задачи по мониторингу государственной границы. Всего в рамках контракта мы уже получили пять вертолетов Н225 для спасателей и гвардейцев. Отдельно планируется запустить Сервисный центр для обслуживания этой техники», — заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

По словам председателя ГПСУ Сергея Дайнеко, по сравнению с Ми-8, которые пограничники используют сейчас, новые вертолеты в 4−5 раз экономичнее. Дейнеко добавил, что ведомство получит 24 таких вертолета в различной комплектации.
ForUm

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