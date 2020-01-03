В Авдеевке Донецкой области правоохранители задержали пьяного мужчину, который в новогоднюю ночь бросил во двор своих знакомых гранату, сообщает пресс-служба областной полиции.

1 января ночью в дежурную часть поступило сообщение о том, что во дворе частного домовладения произошел взрыв, во время которого пострадал его хозяин.

Полицейские установили, что 36-летний местный житель пришел в гости к своим знакомым и прихватил с собой гранату. Хозяин дома не был рад гостю и выпроводил его из своего двора. Оскорбленный злоумышленник бросил во двор боеприпас, от разрыва которого и пострадал мужчина.

На место происшествия прибыли правоохранители и медики скорой помощи, которые госпитализировали раненого.

Злоумышленник был задержан уже через несколько часов в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Тот находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правонарушителю объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.