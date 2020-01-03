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Во Всеукраинском Совете Церквей и религиозных организаций новый глава.

Фото: ИРС

С 1 января и в течение полугода пост председателя Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций будет занимать старший епископ Украинской Евангельской Церкви Василий Райчинец, сообщает Институт религиозной свободы.

Положение о ВСЦиРО предусматривает автоматическую ротацию председательствующего, которая происходит согласно списка участников и не требует отдельного голосования. Это способствует сохранению независимости и самоуправления Совета.

*** ВСЦиРО образовался в 1996 году по инициативе религиозных деятелей и при содействии правительства. В год создания в состав Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций входило 13 конфессий. С 2005 года Совет является самоуправляющимся неправительственным межконфессиональным советом, а в 2019 году его зарегистрировали как общественный союз. В настоящее время в состав ВСЦиРО входят 17 религиозных объединений христианских, иудейских и мусульманских конфессий.
ForUm

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