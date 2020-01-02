В результате пожара на полигоне Широкий лан 31 декабря пострадал военнослужащий, сообщает пресс-служба 57 отдельной мотопехотной бригади имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

«31 декабря 2019 около 5:30 на территории палаточного городка 235 межвидового центра подготовки военных частей и подразделений вспыхнула палатка, из-за порыва ветра огонь перекинулся на две других. В результате сгорело три палатки», - говорится в сообщении.

Один военнослужащий получил ожоги и сейчас находится в госпитале. Его состояние удовлетворительное.

По данному факту проводится служебное расследование.