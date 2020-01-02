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2 января в Украине осадков не будет, температура воздуха ближайшей ночью опустится до небольшого мороза, днем ​​поднимется до вялых «плюсов», сообщила синоптик Наталья Диденко.  

3 января существенные изменения маловероятны, а вот 4-5 января в Украине увеличатся осадки, пройдут мокрый снег и дождь.

6 января, в Сочельник, и на Рождество осадки прекратятся, только 7 января на Востоке пройдет снег.

Температура воздуха 6-7 января снизится до небольших и умеренных морозов.
ForUm

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