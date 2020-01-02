2 января 2020 начал работу Офис генерального прокурора. Об этом сообщается на обновленном сайте ведомства.

«Мы начали процесс очистки, то есть отбора лучших и добродетельных прокуроров Генеральной прокуратуры Украины, в середине октября и завершили его в конце декабря 2019 года», - говорится в сообщении.

За два с половиной месяца проведено тестирование на знание законодательства, общие способности, способность решать практические задачи, проведена проверка на добродетель прокуроров. С целью обеспечения прозрачности и беспристрастности процесса к работе кадровых комиссий привлечены внешние наблюдатели, составлявшие не менее половины состава таких комиссий.

По результатам этих процедур, из 1339 прокуроров Генеральной прокуратуры только 610 прошли аттестацию. 55% прокуроров покинули органы прокуратуры.

«Следующий этап – привлечение профессионалов вне системы прокуратуры, мы начнем в январе следующего года. Мы приглашаем молодых, перспективных и добродетельных юристов присоединиться к прокуратуре и заполнить более 200 вакансий. Для этих людей это уникальная возможность профессионального роста, постоянного участия в инновационных процессах и возможность принести пользу своей стране»,- говорится в сообщении.

В общем, только по результатам первого этапа реформирования штат Генеральной прокуратуры Украины уменьшился практически на тысячу прокуроров и служащих, что, опять же, происходит впервые в истории.

Прокуроров будут назначать на должности, повышать и мотивировать не по принципам кумовства или решение начальника, а основываясь на прозрачной системе найма и оценки результатов работы, заявили в новосозданном Офисе.

«Для лучших результатов нам нужны новые прокуроры и новые инструменты эффективного следствия и публичного обвинения, включая фундаментальные изменения в Уголовный процессуальный кодекс. В тесном сотрудничестве с европейскими и американскими партнерами мы внедряем лучшие западные практики для совершенствования процедур и успеха реформирования», - отмечается в сообщении.

Очевидно, что мы на начальном пути реформы, и нужно решить еще много проблем, однако этот путь не является простым. Мы уже столкнулись с массированными медиа-атаками со стороны тех, кто теряет влияние на прокуратуру или чьих прихотей новая прокуратура не собирается выполнять.

«Однако мы не намерены останавливаться. В следующем году мы продолжим очистки прокуратуры и ее обновление на региональном и районном уровнях, планируя завершить ее уже через 9 месяцев – в сентябре», - резюмировали в Офисе генпрокурора.