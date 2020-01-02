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Правоохранители Мукачево устанавливают личность правонарушителя, который, находясь на улице Ференца Листа, выстрелил из ручного гранатомета. Пострадавших в результате выстрела нет, сообщает пресс-служба закарпатской полиции.

31 декабря, в 23:30, на службу «102» поступило сообщение от жителя Мукачево о том, что неизвестный осуществил выстрел из предмета, похожего на ручной гранатомет.

На место происшествия немедленно выехало руководство Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, руководство Мукачевского отдела полиции, криминалистическая лаборатория следственного управления ГУНП в Закарпатской области, взрывотехники и следственно-оперативная группа Мукачевского отдела полиции в полном составе.

Известно, что в результате выстрела пострадавших нет. Повреждено ограждение одного из дворов. На месте происшествия осталась часть от снаряда.
ForUm

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