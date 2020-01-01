Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 гривен и составляет 4 723 гривни в месяц или 28,31 гривни за час.

Такие размеры «минималки» заложены в госбюджете на 2020 год.

В 2019 году минимальная зарплата составляла 4 173 гривни, напоминает УНИАН. Согласно госбюджету, в 2020 году прожиточный минимум на 1 человека в месяц составит: с 1 января 2020 года – 2027 гривен, с 1 июля – 2118 гривен, с 1 декабря – 2189 гривен. Для основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум составит: дети до 6 лет: с 1 января 2020 года – 1779 гривен, с 1 июля – 1859 гривен, с 1 декабря – 1921 гривню; дети в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года – 2218 гривен, с 1 июля – 2318 гривен, с 1 декабря – 2395 гривен;



Трудоспособные лица: с 1 января 2020 года – 2102 гривни, с 1 июля – 2197 гривен, с 1 декабря – 2270 гривен; лица, утратившие трудоспособность: с 1 января 2020 года – 1638 гривен, с 1 июля – 1712 гривни, с 1 декабря – 1769 гривен.

Напомним, в Украине с 1 декабря вырос размер прожиточного минимума. Он составил 2102 гривни для трудоспособных, тогда как ранее был 2007 гривен. Для лиц, утративших трудоспособность, прожиточный минимум составил 1638 грн (был 1564), для детей до 6 лет - 1779 грн (был 1699 грн) и 2218 грн для детей от 6 до 18 лет (был 2118 грн).

Верховная Рада 14 ноября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год, доработанный с учетом обновленного прогноза правительства с ростом ВВП на 3,7%.

