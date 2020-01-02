2019 год войдет в историю Украины как самый теплый за весь период наблюдений с 1881-го, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

В этом году средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6° С, что на 2,9 ° С выше нормы, которая составляет 7,7° С. Превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 ° С», - говорится в сообщении.

Еще никогда не было, чтобы теплее нормы оказались все 12 месяцев. Особенно теплым, даже самым теплым за весь период наблюдений был июнь, средняя температура которого достигла 23,6 ° С. Еще ни разу в декабре температура воздуха в Киеве не превышала 15 ° С. Но в этом году 19 декабря она достигла 15,2 ° С.

Всего в течение года температурные рекорды были побиты более 30 раз, иногда на 2,0-2,5° С.

С учетом значений этого года можно считать, что средняя температура воздуха в Киеве за последние 139 лет выросла примерно на 3° С, что значительно больше, чем на земном шаре. Сейчас температура воздуха в Киеве стала примерно такой, какой была в конце XIX в Одессе, а в Одессе – как когда-то была в Бухаресте.

2019-й оказался довольно скупым на осадки – их выпало только три четверти нормы. Это, конечно, сказалось на наших реках и не только на наших. На большей части Европы водность рек уменьшилась. Снизился и уровень в озерах. Для Украины, водные ресурсы которой сравнительно небольшие, это тревожный сигнал и стимул для мероприятий по водосбережению.