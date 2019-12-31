В новогоднюю ночь в Украине ожидается сильный, до штормовых порывов, ветер, сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Осадки и порывистый ветер новогодней ночи ожидаются практически во всех областях Украины», - написала она в Facebook.
Там, где температура воздуха будет превышать ноль, снег будет переходить в дождь.
Столбики термометров будут колебаться 1 января и ночью, и днем от 2 мороза до 3 тепла, на юге до + 2 + 5 градусов.
Новогодняя ночь в Киеве – от 1 тепла до 1 мороза, мокрый снег, сильный ветер.
Днем 1 января осадки прекратятся, ветер останется порывистым, температура воздуха существенно не изменится.
2 января в Украине будет сухо, ветер ослабеет, ночью предполагается 0-5 градусов мороза, днем около нуля.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время