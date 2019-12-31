В новогоднюю ночь в Украине ожидается сильный, до штормовых порывов, ветер, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Осадки и порывистый ветер новогодней ночи ожидаются практически во всех областях Украины», - написала она в Facebook.

Там, где температура воздуха будет превышать ноль, снег будет переходить в дождь.

Столбики термометров будут колебаться 1 января и ночью, и днем ​​от 2 мороза до 3 тепла, на юге до + 2 + 5 градусов.

Новогодняя ночь в Киеве – от 1 тепла до 1 мороза, мокрый снег, сильный ветер.

Днем 1 января осадки прекратятся, ветер останется порывистым, температура воздуха существенно не изменится.

2 января в Украине будет сухо, ветер ослабеет, ночью предполагается 0-5 градусов мороза, днем ​​около нуля.