В Новогоднюю ночь верующие Украинской Православной Церкви смогут поблагодарить Бога за уходящий год и с молитвой встретить Новолетие.

Фото из открытых источников

Во многих храмах в ночь с 31 декабря на 1 января будут совершены Божественные литургии и молебны.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Фома в Украине».

«Киевляне могут встретить Новый год молитвой в Святой Успенской Киево-Печерской Лавре. Ночное богослужение начнется в 23.15 в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских. Будут совершены полунощница, часы и Божественная литургия. Также ночная Литургия состоится в столичном храме в честь святителя Спиридона (просп. Леся Курбаса, 7-Д)», - сообщили на сайте.

С 31 декабря по 1 января в Свято-Успенской Почаевской лавре состоятся торжества по случаю дня памяти преподобного Амфилохия Почаевского. 1 января, в день памяти преподобного Амфилохия Почаевского в обители отслужат две литургии в Преображенском соборе: в 00.00 и 9.00. После окончания поздней Литургии состоится крестный ход, во время которого мощи прп. Амфилохия будут отнесены в Пещерный храм, где они всегда покоятся.

Как отметили в источнике, верующие Запорожья помолятся за Литургией в Свято-Покровском архиерейском соборе. Богослужение, которое начнётся в 23.30, возглавит митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«Действительно, мы знаем, что 1 января по новому стилю -будничный день для устава Православной Церкви. Мы знаем, что ночные богослужения в большинстве храмов не так часты: традиционно это пасхальное и рождественское богослужение, иногда еще какие-то особые дни. Здесь мы сталкиваемся уже не с уставной, а с практической ситуацией в жизни многих православных людей. С одной стороны, Новый год - выделенный день календаря. Праздник или не праздник, но что-то особенное, какие-то ожидания в душе от этой ночи есть. С другой стороны, многие оказываются в непростой ситуации, когда нас окружают невоцерковленные родственники и друзья, начинается обычное: салат оливье, «Ирония судьбы», включенный на долгие часы телевизор. А наутро - тяжёлая голова, горы грязной посуды... Не самое лучшее начало нового года. Другое дело - избрать лучшее, собраться всем на Божественной литургии, встретить бой часов звоном колоколов и возгласом «Благословенно Царство Отца, и Сына, и Святого Духа», - призвали верующих в Запорожской епархии.

В Херсонской епархии написали, что новогодняя Литургия состоится в Свято-Духовом кафедральном соборе Херсона в 23.00. После богослужения состоится новогодний молебен.

«На Закарпатье новогодние Божественные литургии будут совершены в ужгородском Свято-Воскресенском мужском монастыре (начало в 23.45), кафедральном Крестовоздвиженском соборе (начало в 00.00), Свято-Троицком, Спасо-Преображенском и Всехсвятском храмах Ужгорода, мукачевской Свято-Никольской женской обители (начало в 00.00), красногорском мужском монастыре в честь Всех святых (начало в 01.00), кафедральном соборе в честь Рождества Пресвятой Богородицы и Свято-Троицком и Георгиевском храмах в Мукачево», - сообщили в источнике.

Тем, кто собирается в новогоднюю ночь причаститься, нужно держать евхаристический пост (ничего не вкушать до Причастия), начиная с 20.00.

Во многих храмах Украинской Православной Церкви новогодняя Литургия будет отслужена утром 1 января.