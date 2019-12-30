Украина планирует сфокусироваться на существующих делах против РФ, а также нанять топовых юристов, специализирующихся на международном гуманитарном праве, чтобы разработать стратегию юридического противостояния с Россией.

Об этом заявил министр юстиции Дениса Малюська в интервью РБК-Украина.

Сейчас в Европейском суде по правам человека есть 5 исков Украина против России.

«Пока что мы сфокусированы на существующих делах, потому что ни одно из них еще не рассматривается по существу, а лишь решается вопрос их приемлемости. Мы сейчас будем внимательно изучать всю эту историю, мы решили создать совещательную группу, нанять топовых мировых юристов, специализирующихся на международном гуманитарном праве, для того чтобы разработать стратегию нашего юридического противостояния с Россией. Они проведут анализ уже существующих дел и посоветуют, начинать ли новые или нет, а также, как вести себя в этом юридическом противостоянии в дальнейшем», - сказал он.

По мнению Малюськи, судебные процессы, которые велись до этого времени и ведутся сейчас, «проходят как-то хаотично и не согласовано».

«То есть, единого центра координации для юридического противодействия РФ нет. А это, по сути, юридическая война, и она, как и обычная война, требует штаба координации. К сожалению, сейчас этого нет, и мы хотим это изменить. Это касается исков не только Минюста, МИД или Минфина, но и госкомпаний, например, «Нафтогаза» и «Приватбанка».

Министр предположил, что скорее всего это будет координационная группа.

«С одной стороны будет группа, которая координирует действия госорганов, с другой – группа иностранных экспертов, которая будет нам выстраивать стратегию», - заявил он.

При этом Малюська уверяет, что у Украины пока нет планов в рамках политических договоренностей с Россией отзывать свои иски в международных судах.

«Я могу инициировать отказ от иска или заключение мирового соглашения, если увижу какой-то позитив от этого. Например, откажусь ли я от иска в ЕСПЧ по Крыму, если Россия отдаст Крым? Конечно же! То есть, если есть какие-то мегапозитивные действия по конкретному какому-то кейсу, то можно отозвать. Но на практике я сейчас вариантов таких не вижу», - сказал он.