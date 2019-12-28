Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ивано-Франковскую область с рабочей поездкой. Об этом сообщает Офис президента в субботу, 28 декабря.
«Президент заслушает отчет главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля о социально-экономическом развитии региона за сто дней его работы», – говорится в сообщении.
Кроме того, в селе Долгое-Калужское Владимир Зеленский ознакомится с ходом выполнения поручения по восстановлению мостового перехода через реку Чечва, разрушенного наводнением.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время