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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ивано-Франковскую область с рабочей поездкой. Об этом сообщает Офис президента в субботу, 28 декабря.

«Президент заслушает отчет главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля о социально-экономическом развитии региона за сто дней его работы», – говорится в сообщении.

Кроме того, в селе Долгое-Калужское Владимир Зеленский ознакомится с ходом выполнения поручения по восстановлению мостового перехода через реку Чечва, разрушенного наводнением.
ForUm

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