В Верховной Раде 27 декабря зарегистрировали законопроект №2693 "О медиа". Об этом сообщается на парламентском сайте.
Инициаторами законопроекта стали нардепы от Слуги народа. В частности, бывший гендиректор 1+1 Media Александр Ткаченко.
27 декабря проект закона получила Верховная Рада. Сейчас сообщается, что его передали на рассмотрение руководству ВР.
Текста законопроекта на сайте парламента еще не публиковали.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время