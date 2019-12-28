также в разделеПолитика
Зеленский: $2,9 миллиарда от Газпрома уже находятся на украинских счетах 20
Пристайко: Германия отказала Украине в военной поддержке 137
«Схемы» узнали о тайной встрече Богдана с Коломойским 55
Рабинович: Медведчуку удалось пробить одну из самых конструктивных идей для достижения мира в Украине 45
Медведчук рассказал, когда в Украину смогут прийти инвестиции 33
Редактор: В привязке к «Северному потоку-2» межпарламентский диалог Медведчука имеет геополитическое значение 42
Зеленский досрочно снял выговор из замов Богдана 18
Зеленский уволил Трубу 41
«Россия – это всегда смерть»: Мэр Херсона ответил на слова Путина об «исконно русских территориях» 171
Запрещенная Компартия провела съезд в Киеве 67
Зеленский подписал закон об особенностях оформления жителям ОРДЛО и переселенцам 26
Посол США о задержанных по делу Шеремета: Аваков сам не уверен 51
США осудили запуск российских поездов в Крым 429
Рейтинг доверия украинцев Зеленскому упал вдвое 560
Кацман: Межпарламентский диалог, который возглавил Медведчук, будет очень полезным и нужным 91
Законопроект о лишении депутатского мандата за «кнопкодавство» признали неконституционным 69
Уголовное преследование Рабиновича – это месть власти за его принципиальную позицию в борьбе против преступных реформ 71
Трамп заявил, что его разговор с Зеленским был идеальным 16

В Верховной Раде 27 декабря зарегистрировали законопроект №2693 "О медиа".  Об этом сообщается на парламентском сайте.

Инициаторами законопроекта стали нардепы от Слуги народа. В частности, бывший гендиректор 1+1 Media Александр Ткаченко.

27 декабря проект закона получила Верховная Рада. Сейчас сообщается, что его передали на рассмотрение руководству ВР.

Текста законопроекта на сайте парламента еще не публиковали.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Теги