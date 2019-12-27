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Министерство культуры, молодежи и спорта запустит государственный канал для временно оккупированных территорий в следующем году. Об этом заявил первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук, сообщает пресс-служба Минкульта.

«На базе телеканала UA|TV в феврале 2020 года будет создан телеканал для временно оккупированных территорий. Наша задача сделать так, чтобы наши граждане на ВОТ слышали и знали незаангажированную и честную позицию о том, что происходит в Украине. Сейчас мы вместе с коллегами из МИД активно работаем над формированием стратегического пакета месседжей для временно оккупированных территорий», – отметил он.

По словам Максимчука, на первом этапе телеканал  будет развлекательно-информационным.
ForUm

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