Полицейские установили подозреваемого в нападении на журналиста возле Апелляционного суда Киева.

Как сообщает пресс-служба МВД, проект сообщения о подозрении следователи направили для согласования в прокуратуру.

24 декабря в полицию обратились трое журналистов с сообщениями о совершении в отношении них противоправных действий. В тот же день следователи полиции Киева начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Проведя первоочередные следственные действия, полицейские установили одного из нападавших. Им оказался 29-летний житель Киевской области. Известно, что ранее молодой человек уже имел проблемы с законом: в 2016 году напал с ножом на киевлянина.

Сейчас следователи подготовили проект подозрения фигуранту и направили документ для согласования в прокуратуру.

Следственные действия продолжаются. Усилия правоохранителей направлены на установление всех лиц, которые совершали противоправные действия в отношении журналистов.