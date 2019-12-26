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Полицейские установили подозреваемого в нападении на журналиста возле Апелляционного суда Киева.

Как сообщает пресс-служба МВД, проект сообщения о подозрении следователи направили для согласования в прокуратуру.

24 декабря в полицию обратились трое журналистов с сообщениями о совершении в отношении них противоправных действий. В тот же день следователи полиции Киева начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Проведя первоочередные следственные действия, полицейские установили одного из нападавших. Им оказался 29-летний житель Киевской области. Известно, что ранее молодой человек уже имел проблемы с законом: в 2016 году напал с ножом на киевлянина.

Сейчас следователи подготовили проект подозрения фигуранту и направили документ для согласования в прокуратуру.

Следственные действия продолжаются. Усилия правоохранителей направлены на установление всех лиц, которые совершали противоправные действия в отношении журналистов.
ForUm

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