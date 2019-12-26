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В Донецкой области в селе Пикузы, в день памяти святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, община отметила свой престольный праздник.

Фото: Донецкая епархия УПЦ

Село находится на передовой, под постоянными обстрелами, однако верующие во главе с настоятелем общины протоиереем Игорем Сергиенко продолжают вести активную богослужебную жизнь, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и пресс-службу Донецкой епархии.

«Существование местной дружной христианской общины серьезно усложнилась с приходом в их родной дом войны. Многие, спасая свои жизни, переехали в более безопасные места, а те немногие, кто остался в своем жилище, элементарно боятся лишний раз выходить на улицу. Эти опасения не беспочвенны: территория села похожа на лунный пейзаж, причем новый день приносит новые кратеры от прилетающих снарядов», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что настоятель Свято-Спиридоновская храма отец Игорь, рискуя своей жизнью, лично ездит по селу и собирает прихожан на общую молитву.

«Служба в храме, как рассказали священникам местные жители, похожа на глоток свежего воздуха во время пожара. Каждое слово совместного пения "Символа веры" или "Отче наш" вдохновляет прихожан, дает надежду на то, что война все-таки когда-то закончится, что они доживут до следующего богослужения и снова вместе совершат молитву Господню», - говорится на епархиальном сайте.

Божественная литургия в храме святителя Спиридона проходит исключительно при свечах, поскольку электричества не стало со дня попадания в кровлю церковного здания снаряда.

«В таких суровых, непонятных горожанину, живущему в мирном населенном пункте, условиях и молятся прихожане Свято-Спиридоновского храма. Если бы у них была возможность задать вопрос: “когда же наконец воюющие стороны прекратят эту бессмысленную войну?, – они бы его непременно задали. И, наверное, посоветовали бы начать ценить обыкновенные человеческие жизни. В том числе жизни тех, о ком забыли, о ком не будут сожалеть, в очередной раз рассуждая о том, кто прав и виноват», – подчеркнули в Донецкой епархии.

«Просьба ко всем верующим людям: хотя бы иногда вспоминайте в своих молитвах за здравие протоиерея Игоря с его паствой», - говорится в сообщении.
ForUm

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