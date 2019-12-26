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В Десятинном монастыре столицы 29 декабря отметят день памяти святого Иоанна Босого.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на desyatynniy.org, в монастыре будет совершено торжественное богослужение. Начало литургии в 10.00.

Святой Иоанн Босой Киевский (в миру - Иван Расторгуев) – юродивый, прозорливый старец середины XIX века. Родился в Рязанской губернии 11 сентября 1800 года. Покинув дом, Иоанн странствовал по монастырям. Он всегда ходил босым.

В Киеве странник стал прихожанином Десятинного храма. Там на средства состоятельных людей организовал приют для калек, нищих, бездомных. Подвижник принимал и кормил около 200 человек в день. Ему помогал его друг и «духовное чадо» - Дамиан, будущий основатель скита в Феофании (преподобный Вонифатий, прославлен в лике святых в 2011 году)

Иоанн Босой умер 29 декабря 1849. Святой носил тяжелые вериги, с которыми и был похоронен.

Верующие знают множество случаев исцелений и благодатной помощи по молитвам подвижника при его земной жизни и по смерти.

Прославление блаженного Иоанна Босого состоялось 29 декабря 2015 года в Десятинном монастыре в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Божественную литургию с чином прославления совершил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
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