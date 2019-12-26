На Приазовье украинские военные армейцы собрали импровизированную новогоднюю елку из остатков вражеских боеприпасов, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
«Украинские военные, которые удерживают позиции на мариупольском направлении, решили не оставлять этого года без подарков и российских наемников. Из мин, снарядов и гранат, которые ежедневно прилетают со стороны российских боевиков, армейцы собрали импровизированную новогоднюю елку высотой почти два метра», – говорится в сообщении.
«Это все боеприпасы, запрещенные Минскими договоренностям. И на их сбор мы потратили всего двадцать минут. Но, если бы была поставлена задача построить елку высотой десять метров, мы бы потратили на сбор остатков вражеских боеприпасов не более 4-5 часов», - сообщил старший офицер командования воинской части Вячеслав.
Как отметил офицер, этот новогодний подарок украинские защитники Приазовья готовы передать боевикам любым способом на определенном ими участке линии фронта.
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