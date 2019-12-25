В Буркина-Фасо на западе Африки джихадисты напали на один из городов, в результате чего погибли около 35 мирных жителей.



Об этом заявил президент западноафриканской страны Рош Марк Кристиан Каборе поздно вечером во вторник, сообщает 112 Украина.

«Это варварское нападение привело к гибели 35 гражданских лиц, большинство из которых были женщины», - сообщил Каборе.

Он также добавил, что в результате столкновений с силами безопасности были убиты 80 джихадистов. Семь сотрудников сил безопасности, которые сражались с боевиками, также погибли.

Насилие, которое вспыхнуло в городе Арбинда в Сахельском районе недалеко от границы страны с Мали, продолжалось несколько часов.

Известно, что в Буркина-Фасо действует ряд исламских экстремистских групп, а в этом районе часто происходят нападения джихадистов. Проявления экстремизма в этой стране участились после того, как в 2016 и 2017 годах в столице Уагадугу на популярные туристические места были совершены несколько нападений.

По данным ООН, частые атаки боевиков на севере и востоке страны уже привели к перемещению более полумиллиона человек. Хотя Франция и США оказали Буркина-Фасо помощь в подготовке вооруженных сил, стране до сих пор не удалось обуздать рост экстремистского насилия.



