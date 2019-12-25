По прогнозам Укргидрометцентра, течение 25 декабря в западных областях ожидаются значительные дожди, в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-28 м/с, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Также сообщается, что в Карпатах ожидается существенное осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
В ГосЧС подчеркнуи, что погодные условия могут привести к нарушению и местами прекращения движения транспорта на дорогах Карпатского региона.
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