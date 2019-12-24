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Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с христианским праздником Рождеством Христовым.  

«Миллионы людей во всем мире сегодня собираются семьями, чтобы вместе провести Сочельник и встретить первую звезду. Она сообщает о Рождестве Христовом. В этот светлый праздник забудем о распрях. Это вечер согласия и единения. Каждый из нас хочет, чтобы как можно быстрее в каждый украинский дом пришел мир. Вспомним сегодня, что мир начинается с нас, с нашего принятия друг друга, уважения, с нашего умения любить», - говорится в поздравлении на странице Зеленского в Facebook.

«Пусть свет первой Рождественской звезды принесет счастье и благополучие в каждую семью. С Рождеством Христовым!» - поздравил президент.

В ночь с 24 на 25 декабря христиане западного обряда (преимущественно католики и протестанты), среди которых немало украинцев, отмечают светлый праздник Рождества Христова.
ForUm

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