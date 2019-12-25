Правительство запускает 21 января 2020 Национальную программу цифровой грамотности. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук совместно с вице-премьер-министром Михаилом Федоровым, сообщает пресс-служба Кабмина.

Министерство цифровой трансформации представило результаты первого в истории Украины социологического исследования цифровых навыков украинцев и концепцию проекта «Дия: Цифровая образование».

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил: «Сейчас в программе правительства указана амбициозная цель – научить минимум 6 миллионов украинцев цифровой грамотности за 3 года. Причем, 70% должно быть в возрасте от 30 до 60+ лет. Цель абсолютно реалистичная – у нас уже подготовлен конкретный план действий, как этого достичь. Мы создаем онлайн-платформу с пятью различными категориями курсов. Все они будут абсолютно бесплатны и доступны для каждого. Кроме этого, мы налаживаем сотрудничество с ЦНАП, библиотеками, частным сектором, школами и университетами. Планируем создание собственной сети офлайн-хабов, чтобы охватить программой как можно больше людей».

По словам замминистра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерии Ионан, 53,5% украинцев находятся ниже отметки средний уровень в вопросах цифровой грамотности.

«Не обладают цифровыми навыками 15,1% украинцев, а низкий уровень навыков – у 37,9% граждан. 34% украинцев в возрасте 18-70 лет за последний год становились объектом хотя бы одного из видов мошенничества в Интернете, а среди молодежи в возрасте 10-17 лет – 49,5% украинцевстановились жертвами онлайн-мошенничества. Наиболее незащищенными сегментами в интернете является молодежь до 16 лет и люди старше 60 лет», - сказала она.

На Национальной онлайн-платформе по цифровой грамотности украинцы смогут бесплатно пройти три онлайн-курса: базовый курс по цифровой грамотности, цифровая грамотность для учителей и курс для родителей «Онлайн-безопасность для детей». Впоследствии на онлайн-платформе появятся продвинутые курсы для различных специализаций, курсы свитчеров, lifestyle-курсы, курсы новых цифровых профессий.

Курсы разработаны студией онлайн-образования EdEra при поддержке компаний Google, Microsoft, Академия ДТЭК, ПРООН UNDP, EGAP, CISCO, Освитория и Global Teacher Prize.

Обучение на курсах будет в эксклюзивном формате – образовательный сериал. Вместо уровней будут сезоны, а вместо уроков – образовательные серии с участием экспертов и селебрити.