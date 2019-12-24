Под видом внедрения единого Кодекса электронных коммуникаций пытаются провести лоббистскую схему в интересах бывшего «частотного функционера», экс-начальника Украинского государственного центра радиочастот Павла Слободянюка, говорится в журналистском расследовании, опубликованном на сайте «Апостроф».

Отмечается, что в августе 2019 года в Офисе президента презентовали проект Кодекса электронных коммуникаций Украины. Целью его создания, по словам авторов, является приведение норм в соответствие с европейскимми и упрощение работы бизнеса в данной сфере.

«Документ писали в BRDO - Офисе эффективного регулирования, который позиционируется как независимый экспертно-аналитический центр. И именно к составу этой организации, задействованной в подготовке нового Кодекса, а также к подготовленным ею положениям Кодекса, возникают существенные вопросы», - говорится в расследовании.

За написание Кодекса в BRDO отвечали руководитель направления ИТ и телеком Игорь Самоходский, заменивший в этой должности нынешнего заместителя министра цифровой трансформации Александра Шелеста, эксперт сектора ИТ и телеком Надежда Кострыба и привлеченный на общественных началах Владимир Смоляр. В 2010 году Кострыба и Смоляр были в один день назначены членами НКРС по представлению председателя НКРС Владимира Олейника.

«По данным источников, бывший глава НКРС (2010-2011 гг.) Владимир Олейник пользуется у Кострыбы значительным авторитетом. Олейник поддерживает тесные связи с Павлом Слободянюком, бывшим первым заместителем председателя Укрчастотнадзора и бывшим начальником УГЦР. Эти детали важны для понимания того, как Олейник и Слободянюк стали одними из бенефициаров Кодекса, который готовила Кострыба», - пишет «Апостроф».

Журналисты выяснили, что Олейник и Слободянюк имеют общий бизнес в сфере телекоммуникаций, а среди соучредителей их чешской компании Krokus Company SRO упомянут зять экс-чиновника Григорий Шумаков. «Как свидетельствуют открытые данные, это сын известного в узких кругах лица - Юрия Шумакова по прозвищу «Шумак». В СМИ его называют одним из самых влиятельных «авторитетов» города Енакиево Донецкой области, и ставят его фамилию рядом с именем другого «авторитета» - Юрия Иванющенко, или «Юры Енакиевского», - говорится в расследовании.