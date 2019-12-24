Нельзя выработать в себе любовь к ближнему путем каких-то интеллектуальных усилий. Любовь к ближнему должна естественно вытекать из любви к Богу и образа жизни и проявляться в делах.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом написал управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

«Очень часто нам кажется, что некоторых людей любить просто невозможно. Как мы можем любить тех людей, которые смеются над нами, над тем, что свято для нас? Как мы можем любить тех, кто делает нам больно? Главным образцом и примером для нас является Господь Иисус Христос. А как Он поступал с теми, кто распинал Его? Мстил? Нет! Осуждал? Тоже нет! Злословил в ответ? Нет. Он за них молился и прощал, потому что каждый человек, будь он даже самым закоренелым грешником, это образ Божий. И любя своего ближнего, мы тем самым воздаем честь тому образу, который в нем сокрыт», - написал владыка.

Митрополит Антоний отметил, что очень часто мы неверно оцениваем человека, исходя исключительно из наших субъективных внутренних убеждений, которые могут быть ошибочными, Господь же любит человека, таким, каким он является.

«Очень часто мы не принимаем человека таким, какой он есть на самом деле, а хотим увидеть его по нашему поверхностному представлению о нем, ведь нам кажется, что мы лучше знаем, чего тому или иному человеку не хватает.

Рассуждая так, мы создаем некую искусственную схему и хотим, чтобы человек подстроился под нее, точнее, подстроился под наши представления, и если у него это не получается - мы считаем такого человека неправильным. Но в то же время мы забываем, что Бог любит человека именно таким, какой он есть» - подчеркнул митрополит Антоний.

По словам владыки, Бог хочет, чтобы каждый человек стал лучше, чем он есть.

Он отметил, что евангельская, настоящая любовь не уменьшается даже тогда, когда не встречает взаимности.

«Она видит свет даже в кромешной тьме. Её главная задача - раскрыть всё лучшее и прекрасное, а не затоптать или захватить. И если мы осознаём это, если мы не будем отвечать злом на зло, то зло прекратится, а любовь - умножится. И это будет наша посильная малая лепта в великое дело любви», - заключил митрополит Антоний.