В течение суток произошло существенное уменьшение очередей транспортных средств на въезд в Украину перед пунктами пропуска Республики Польша, сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Чтобы достичь этого, Госпогранслужба привлекла резервы сил и средств и было налажено тесное взаимодействие контрольных служб обеих стран. В течение суток всего было оформлено легковых транспортных средств в пунктах пропуска «Краковец-Корчева» и «Шегини-Медика» почти по 2500 автомобилей, «Рава-Русская - Гребень» и «Грушев - Будомеж» - более 1500, «Ягодин-Дорогуск» и «Устилуг-Зосин» - более 1000, «Угрыни-Долгобычув» и «Смильныця - Кросценко» - более 800 легковушек», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на въездных каналах были использованы дополнительные полосы движения, которые в обычном режиме обслуживают дипломатический и автобусный каналы. В отдельных пунктах пропуска оборудованы дополнительные рабочие места для нарядов по проверке документов.

Стоит добавить, что очереди легковых транспортных средств в страны ЕС со стороны Украины отсутствуют, однако Госпогранслужба прогнозирует существенный рост пассажиро-транспортного потока в страны ЕС после завершения праздников.

Напомним, 23 декабря на границе образовались традиционные новогодние очереди из Польши.